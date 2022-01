Le derby Bruxellois pourrait marquer un tournant dans cette fin de phase classique. Si le match contre Bruges avait finalement accouché d'un nul qui ne changeait pas grand-chose au classement, l'Union a cette fois l'occasion de repousser Anderlecht à 15 unités, tout en mettant la pression sur Bruges, qui affronte Courtrai ce soir.



A l'inverse, les Mauves pourraient se relancer dans la course au titre et mettre un coup d'arrêt aux belles performances saint-gilloises.



Mazzù va devoir se passer de Kacper Kozlowski et Kaoru Mitoma, absents contre Bruges, qui ne devraient pas être rétablis pour ce dimanche. Koki Machida n’a toujours pas son permis de travail (il attend son certificat de bonne vie et mœurs du Japon). Jonas Bager est lui de retour de suspension.

Côté visiteurs, Kouamé est de retour de la Can et va jouer. Kompany devra donc faire un choix : Zirkzee ou Raman comme 2e attaquant. Olsson sort de suspension. Autre question : est-ce que Sardella va garder la confiance de Kompany ?



Le onze probable de l'Union: Moris, Kandouss, Burgess, Van der Heyden, Nielsen, Teuma, Nieuwkoop, Lapoussin, Lazare, Vanzeir, Undav

Le onze probable d'Anderlecht: Van Crombrugge, Gomez, Hoedt, Magallan, Sardella, Cullen, Olsson, Refaelov, Verschaeren, Zirkzee, Kouame





Suivez Union-Anderlecht en direct commenté dès 13h30: