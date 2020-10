On peut aller au zoo mais pas au foot. Résumée de la sorte, la décision prise par le Comité de concertation ce vendredi peut paraître insensée. Mais elle est surtout politique. Pour beaucoup, il était inconcevable de pouvoir continuer à aller voir des matchs de football alors que l’Horeca était fermé. Et ce, même si contrairement à un restaurant par exemple, les rencontres de Pro League ont lieu à l’extérieur, avec port du masque obligatoire en permanence et distanciation sociale.