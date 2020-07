C'est du jamais vu en Pro League. Cette saison, le budget de Bruges s'élève à 90 millions d'euros quand celui de son plus proche poursuivant en termes de moyens financiers, Anderlecht, n'est "que" de 50 millions.

La raison est simple. Depuis plusieurs années, le club de Bart Verhaeghe travaille intelligemment que ce soit sur le plan sportif ou extra-sportif. Son recrutement lui permet de réaliser des plus-values impressionnantes. Arrivé en 2018 pour 1 million, l'ailier Arnaut Danjuma a été vendu 15 fois plus cher un an plus tard à Bournemouth. L'été dernier, les pensionnaires du Jan Breydelstadion ont également empoché 37 millions avec les départs de Wesley et Nakamba.

Outre cette politique payante, les résultats sportifs et notamment la participation à la Ligue des Champions représentent un jackpot considérable de 30 millions ne serait-ce que pour les 6 rencontres jouées dans la plus prestigieuse compétition européenne.

Tous les voyants étaient au vert jusqu'à l'apparition du Coronavirus.

Ainsi, Het Laatste Nieuws rapporte que les Brugeois pourraient perdre 10 millions d'euros si le huis clos perdurerait jusqu'au mois de janvier. La Pro League a décidé que le début du championnat se déroulerait sans spectateur. La perte par match sans public au Club de Bruges est estimée entre 800.000 et un million d'euros.