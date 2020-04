La phrase qui a le plus retenu l’attention lors la conférence de presse qui a suivi le dernier Conseil de sécurité, mercredi soir, est la suivante : "Tous les évènements de masse sont interdits jusqu’au 31 août".

Elle concerne évidemment les festivals et les fêtes populaires qui devaient se dérouler d’ici la fin des vacances d’été. Mais elle ne concernait pas tout à fait le monde du football, ce qui laisse encore une (petite) porte ouverte à une reprise du football avec public (avec un nombre maximum de spectateurs respectant les règles de distanciation sociale par exemple). Une communication précise relative à ce dernier devrait en effet avoir lieu vendredi prochain (le 24 avril), après la rencontre entre les membres du Conseil de sécurité et Mehdi Bayat, le président de l’Union belge.

Concrètement, celui qui a reçu le mandat des autres clubs de Pro League sera chargé d’évoquer les stratégies de reprise des entraînements et des matchs, afin de savoir si elles sont en phase avec les recommandations des experts.

Le monde du football belge est désireux de se relancer. Pour ce faire, l’arrivée prochaine de tests de sérologie devrait permettre de tester les joueurs et de minimiser les risques lors de la reprise des entraînements. Mais pas pour reprendre le championnat cette saison. On le sait : le Comité exécutif de l’UEFA devrait avaliser, le 23 avril, la proposition du Conseil d’administration de la Pro League d’arrêter définitivement la saison. Et la fin officielle de la saison sera plus que probablement votée par l’Assemblée générale de la Pro League le lendemain.

Et pour la promotion, la relégation et le format de compétition de la saison prochaine ? Le CA de la Pro League, qui s’est réuni jeudi, a décidé qu’il faudra encore attendre le 10 mai au plus tôt, soit la date des décisions de la CBAS concernant les sept clubs recalés par la Commission des Licences (le Standard, Mouscron, Ostende, Lommel, Lokeren, Virton, Roulers), pour répondre à ces interrogations. Il se chuchote tout de même que Mouscron et Ostende ont peu de chance d’obtenir leur licence, ce qui permettrait à OHL et au Beerschot de monter en D1A conjointement. Dans cette hypothèse, Waasland-Beveren serait sauvé. Il faudra également savoir quel club amateur obtiendra sa licence pour la D1B afin de déterminer le format de compétition (à 16, à 18, avec un D1B, avec ou sans playoffs ?)

Et la finale de la Coupe entre le FC Bruges et l’Antwerp, précieuse pour l’attribution des places européennes (celle de Charleroi notamment), qui doivent être communiquées à l’UEFA avant le 3 août ? Il existe toujours un gros point d’interrogation sur la possibilité de la jouer, même en début de saison prochaine. Car ce match est indéniablement lié à la saison 2019-2020, qui va être arrêtée.