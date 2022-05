Un entraîneur doit toujours être prêt à faire sa valise. C’est une phrase régulièrement entendue dans la corporation, et elle n’a jamais été aussi vraie ces dernières saisons. La vie d’entraîneur est de moins en moins stable, et les changements de plus en plus nombreux.

Le dernier entraîneur "longue durée", Francky Dury, a été remercié cette saison par Zulte Waregem, au cœur de son onzième exercice, installant Marc Brys comme l’entraîneur le plus anciennement en poste, depuis… juin 2020, à Louvain.

L’intersaison va encore renforcer cette idée que les grandes manœuvres sont nécessaires, et un record du nombre de clubs changeant d’entraîneur pendant l’été va être égalé (voir chiffre et infographie).