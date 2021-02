Les rencontres du championnat de Belgique de football vont être diffusées, à partir de ce week-end, et pour cinq ans, sur ESPN en Amérique du Nord, du Sud et Centrale, a annoncé la Pro League vendredi.

La Pro League, Eleven Sport et MediaPro ont conclu un accord. Les trois premiers matches à être diffusés seront Saint-Trond/Zulte Waregem samedi (18h30), Standard/Antwerp (13h30) et Charleroi/Club de Bruges (18h15) dimanche.

"Pour la Pro League, le marché américain est un marché stratégique important pour son développement durant les prochaines saisons. Le potentiel est énorme et nous sommes particulièrement fiers du contrat d'une période cinq années conclu avec une chaîne premium comme ESPN pour les continents américains", a commenté Pierre François, le CEO de la Pro League cité dans le communiqué.

"Ce contrat, le fruit d'un travail d'équipe avec Eleven Sports et MediaPro, est un bel exemple de notre stratégie d'innovation dans nos droits médias", a ajouté Leander Monbaliu, CBO de la Pro League.

ESPN+ a ainsi ajouté le football belge à son portfolio et a prévu de diffuser trois matches par semaine dans son programme de streaming avec des commentaires possibles en anglais et en espagnol. La chaîne américaine a justifié son engagement par le nombre croissant de joueurs américains dans le championnat belge, citant Matt Miazga (Anderlecht), Mark McKenzie (Genk), Ethan Horvath (Club Bruges), Brendan Hines-Ike (Courtrai) et Chris Durkin (Saint-Trond).