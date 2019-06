À la surprise générale, Bart Verhaeghe quitte la Fédération ! Il explique pourquoi.

Stupéfaction générale, ce vendredi en fin de journée, dans le giron des Diables : Bart Verhaeghe a annoncé qu’il quittait l’Union belge ! Il y était membre du comité exécutif depuis 2013 et vice-président depuis 2016. Il était considéré comme l’homme fort de la Maison de verre, formant avec Mehdi Bayat un duo prenant de nombreuses décisions importantes.

Le président du Club Bruges a d’abord fait part de sa décision aux autres dirigeants de clubs lors de l’assemblée générale de la Pro League, avant de la rendre publique. "En tant que président de club, il y a beaucoup d’autres défis à relever sur les scènes nationale et internationale, notamment le dossier du stade", s’est-il justifié. "J’ai l’impression que mon travail à l’Union belge est terminé. Le plan stratégique a été réalisé et la Fédération est prête pour l’avenir. Nous avons établi une structure professionnelle qui gère le quotidien de la Fédération, sous l’égide du CEO, Peter Bossaert." Comme tout dirigeant sortant, Verhaeghe défend son bilan. Dont il est fier : "Nous avons fortement investi dans l’encadrement sportif de nos équipes nationales, désormais régies par une vision commune. Nous avons fini et développé le centre de Tubize, que nous allons encore améliorer pour l’Euro 2020 (NdlR : ce sera le camp de base des Diables pendant la phase finale). Le nouveau règlement de l’UB va bientôt voir le jour et le parquet fédéral sera indépendant, tout comme le mode de fonctionnement des arbitres pros. Les contrats commerciaux ont été revus à la hausse."

Bart Verhaeghe aura vécu de l’intérieur la campagne pour le Mondial, qu’il n’oubliera pas. "Je remercie tout le monde pour la confiance. Ainsi que Roberto Martinez, le staff et les Diables pour ces superbes moments." Qu’il vivra désormais comme un simple supporter.