Atteint d'une leucémie, le gardien du Cercle de Bruges, Miguel Van Damme,

Un décès commenté par une grande partie des pensionnaires de Pro League. Sur son compte Twitter, le Mouscronnois Clément Tainmont rend hommage à son collègue. "Un battant exemplaire, qu il repose en paix. Une grosse pensée pour tous ses proches".

Jérémy Taravel, son ancien coéquipier au Cercle, a également eu un mot pour son gardien. "Que dire… tu étais un partenaire vrai, un modèle de professionnalisme, un guerrier mais avant tout un exemple pour nous tous RIP. CercleBoy forever".

Côté clubs, l'Union Saint-gilloise souhaite beaucoup de courage à la famille du Cercle et aux proches du footballeur.

Genk se solidarise aussi avec les proches et l'ensemble du club brugeois.

Grand rival du Cercle, le Club de Bruges souhaite beaucoup de force à la famille et amis du joueur avant de conclure par un "You'll never walk alone" ("Tu ne marcheras jamais seul").

"Une source d'inspiration pour tous ceux qui se battent"

Plus tôt dans la matinée, le Cercle a adressé un long message d'adieu à son gardien. "Les mots ne suffisent pas pour décrire ce que nous ressentons, même si nous savions que les choses n'allaient pas bien depuis un moment. Aujourd'hui est une journée extrêmement difficile dans les presque 123 ans d'histoire du Cercle de Bruges. Nos pensées vont en premier lieu à sa femme Kyana, sa fille Camille, les parents de Miguel, sa soeur Francesca mais aussi à ses nombreux amis et sa famille. Miguel, ta persévérance et ta force à (encore) recommencer, revers après revers, étaient admirables. Tu es un exemple de positivisme, de persévérance et d'esprit combatif. Une source d'inspiration pour tous ceux qui se battent. Pour toujours dans notre cœur vert-noir".

De son côté, le Sporting d'Anderlecht souligne le courage du sportif, avant de conclure. "Miguel, à jamais dans nos coeurs".

Les clubs wallons de Charleroi et du Standard ont aussi une pensée pour le joueur du Cercle. "Repose en paix, Miguel", exprime ainsi le club carolo. Les Rouches, eux, adressent un message de soutien en néerlandais à la famille du club brugeois et aux proches du joueur.