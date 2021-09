Dans une sphère du football touchée de plein fouet par la crise sanitaire et souvent décriée pour la mauvaise gestion de la plupart de ses clubs, en Belgique, Mehdi Bayat et Bart Verhaeghe s’érigent quasiment en exceptions. Leurs clubs se portent (très) bien financièrement avec un bénéfice net respectif de 5,5 et 24,5 millions € en 2019-2020. Chacun à leur niveau, ils regorgent d’ambitions sportives et nourrissent de grands projets.

Ces deux businessmen visionnaires - ou du moins audacieux - s’apprécient franchement, bien qu’ils ne partagent pas systématiquement les mêmes idées. Comparaisons de deux des personnages les plus influents du football belge à J-1 de Charleroi - Club Bruges.

Parcours