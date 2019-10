(Mouscron): "On a été dominé en première mi-temps. On a donc changé de système à la mi-temps et cela s'est mieux passé mais on a été pris de vitesse derrière. On savait qu'ils avaient des difficultés face à des équipes qui défendaient à cinq, d'où le système de base. Mais finalement, c'est avec une défense à quatre qu'on a pu se montrer dangereux. On va essayer de faire mieux mardi (au Cercle de Bruges, NdlR) pour se sortir du ventre mou du classement, car notre équipe est ambitieuse."(Charleroi): "Non, pas de double prime ce soir ! Mehdi Bayat nous a simplement promis quelque chose si on poursuivait la série de victoire contre Ostende... C'est vrai qu'on s'est encore fait peur en fin de match. On pouvait se mettre à l'abri avec plus de réalisme mais nos mauvaises habitudes font qu'on a tendance à reculer. Mon sauvetage sur la frappe de Wimmer ? Je dis parfois à Penneteau que j'ai le sentiment de ne servir à rien car il prend tous les ballons. Et il me répond qu'il suffit d'une fois. Il faut croire que c'était ce soir. Le top 6? Le plus dur va être d'y rester, maintenant. J'avoue que j'étais fatigué en fin de match, mais c'est la meilleure fatigue que l'on peut avoir dans la vie: celle d'un jeune papa. La victoire va m'aider à récupérer."(Charleroi)"C'est une victoire très importante. Pour intégrer le top 6 mais aussi pour débuter une série. On a essayé de ne pas douter et de rester concentré malgré le fait qu'on n'ait pas tué le match. On savait que garder l'organisation pouvait suffire pour s'imposer. C'est vrai qu'on a l'habitude de reculer après un but mais c'est aussi le foot, il y a des moments forts et des moments faibles à gérer. Et il ne faut pas sous-estimer Mouscron..."(Charleroi): La défense à cinq nous avait posé des problèmes la dernière fois mais pas ce soir. On a pu se procurer des occasions malgré le système mis en place par Mouscron en début de match. Nos joueurs offensifs ont beaucoup donné. Rezaei ? Pour moi il n'a pas besoin d'un but pour lancer sa saison car elle est déjà lancée au vu de ses bonnes prestations de ce soir ou de la semaine dernière. Bien sûr, cela lui fera du bien de marquer mais je suis très content de ce qu'il fait déjà. Je suis très content du groupe, tout le monde se donne à fond, titulaires comme remplaçants. Et tout le monde travaille très bien. On est dans le top 6 ? Je ne l'avais même pas vu, c'est vrai que ça fait plaisir. Mais le plus important est d'avoir enchaîné avec une deuxième victoire."