BeNeLeague: un plan concret va être envoyé aux clubs concernés et des infos ont filtré ! © Belga Division 1A N. Ch.

Si le format de la Jupiler League 2020-2021 n'est pas encore définitivement acté, l'avenir à moyen terme de notre football pourrait passer par une compétition commune avec les Pays-Bas.



Cela fait plusieurs années que le sujet est sur la table mais il semble se concrétiser de plus en plus, ces derniers mois. Ce samedi, le Nieuwsblad et le média néerlandais NOS rapportent que le bureau d'étude Deloitte va bientôt contacter les clubs concernés par cette BeNeLeague. Mieux, ils ont mis la main sur des documents qui permettent d'y voir plus clair.



(...)