Sheffield United continue son offensive pour le médian norvégien de Genk.

Sander Berge deviendra-t-il d’ici à vendredi minuit, et le clôture de ce mercato, le transfert sortant le plus cher de l’histoire du football ? C’est en tout cas la volonté de Genk, si l’élégant médian norvégien devait être amené à quitter le Limbourg, bien décidés à effacer la marque des 25 millions lâchés par Monaco et Aston Villa pour Tielemans et Wesley.



Durs en affaires, les dirigeants des champions de Belgique en titre ont déjà repoussé plusieurs offres dont les plus concrètes émanaient de Sheffield United, actuellement huitième en Premier League. Après un chèque de vingt millions plus tôt dans le mois, le club du Yorkshire aurait, selon les médias britanniques, revu sa proposition à la hausse. L’offre se chiffrerait en effet désormais à près de trente millions en incluant les différents bonus d’un montage qui prévoirait également un important pourcentage à la revente en faveur de Genk lors du prochain mouvement de l’international Norvégien.



"Les montants dont nous parlons sortent des normes belges, a expliqué le directeur sportif Dimitri De Condé dans la presse néerlandophone. Cela nous pousse donc à la réflexion. Nous en discutons avec Sander, mais le contenu de nos discussions restera en interne. Actuellement, je suis incapable de vous dire s’il sera toujours un joueur de Genk au 1er février ou non. Ce que je retiens en tout cas, c’est que le bon boulot de notre staff technique fait qu’il y a beaucoup d’intérêt pour nos joueurs."