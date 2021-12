L'Allemand de 58 ans a signé un contrat à durée indéterminée. Storck succède au Néerlandais John van den Brom, dont Genk s'est séparé lundi. Genk occupe actuellement la huitième place de la Jupiler Pro League et n'a plus gagné depuis le 31 octobre et son large succès 2-6 à Zulte Waregem.

Il s'agira du troisième passage de Storck en Belgique, après ceux sur le banc de Mouscron (2018-2019) et du Cercle Bruges (2019-2020).

Ancien joueur de Bochum et du Borussia Dortmund, Storck a d'abord connu plusieurs expériences comme entraîneur assistant, à Stuttgart, à l'Hertha Berlin, au Partizan Belgrade et au Borussia Dortmund, avant de devenir entraîneur principal. Il a dirigé les espoirs de l'Olympiacos ainsi que les équipes nationales du Kazakhstan et de la Hongrie, avec qui il a participé à l'Euro 2016. Entre mai 2020 et mai 2021, il a entraîné le DAC Dunajská Streda en Slovaquie.

Arrivé à Genk en novembre 2020, après le départ de Jess Thorup, Van den Brom avait mené les Limbourgeois à la conquête de la Coupe de Belgique et à la deuxième place en Jupiler Pro League.

En ayant conservé ses cadres, Genk pouvait se montrer ambitieux cette saison. Mais les Limbourgeois ont commencé par une élimination au tour préliminaire de la Ligue des Champions. Reversés en Europa League, avec 5 points en cinq rencontres, ils ont encore un espoir de passer l'hiver européen. En championnat, le club pointe en huitième position, avec 22 unités et voit progressivement la quatrième place, qualificative pour les Champions playoffs, s'éloigner.

Genk se trouve dans une spirale négative: depuis cette victoire à Zulte Waregem le 31 octobre, il a enchaîné sept rencontres sans s'imposer, avec deux partages en Europa League, deux partages et deux défaites en championnat et une élimination après prolongations en Coupe de Belgique. Le partage de dimanche à Malines a été fatal à Van den Brom.

Genk affrontera le Rapid Vienne jeudi lors de la dernière journée de la phase de groupes de l'Europa League. Pour se qualifier, le vainqueur de la Coupe de Belgique a besoin d'une victoire conjuguée à une défaite du Dinamo Zagreb - qui compte deux points de plus - sur la pelouse de West Ham.