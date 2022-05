Le KRC Genk et l'entraîneur allemand Bernd Storck ont décidé de se séparer d'un commun accord.

Bernd Storck, qui est passé par Mouscron et le Cercle de Bruges, n'est plus l'entraîneur de Genk. Storck était à la barre depuis le début du mois de décembre. "Le club tient à le remercier explicitement pour ses efforts en vue de remettre l'équipe sur les rails", a indiqué le club via un communiqué de presse. "Les deux parties ont un avenir différent en tête", est-il ensuite indiqué sur le site du club limbourgeois.

Durant l'ère Storck, Genk affiche un bilan de 12 victoires, 4 partages et 8 défaites en 24 rencontres.

Il s'agissait de la troisième expérience en Belgique pour Storck, après ses passages à Mouscon (2018-2019) et au Cercle Bruges (2019-2020).

Dans sa carrière, l'entraîneur allemand a aussi dirigé le Kazakhstan (2008-2010) et la Hongrie (2015-2017). Avant de prendre la tête de Genk, il avait entrainé le DAC Dunajska Streda en Slovaquie lors de la saison 2020-2021.