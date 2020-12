K. S., J. Pa., F. G. et C. F.

Le bilan sur l’année civile 2020 est très contrasté pour nos clubs en championnat.

Il reste bien deux matchs d’alignement mardi et mercredi mais ils ne changeront plus rien au bilan 2020. Une année avec virus et sans playoffs qui restera, qu’on le veuille ou non, inoubliable. Pendant que certains tenteront de l’enfouir au plus loin de leur mémoire, d’autres arriveront à en faire naître une douce nostalgie.