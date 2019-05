Genk peut devenir champion de Belgique de football ce jeudi sur la pelouse du Sporting d'Anderlecht (20h30) s'il obtient un meilleur résultat que son plus proche concurrent, le Club de Bruges, qui se déplace lui simultanément au Standard dans cette 9e journée des playoffs I.



Dans cette éventualité, les hommes de Philippe Clement ne pourront plus être rejoints et offriront un quatrième sacre national au club limbourgeois. En perdant 3-2 à Bruges dimanche, les Genkies ont laissé filer leur première balle de sacre. Mais le Racing compte encore trois longueurs d'avance sur les 'Gazelles' alors qu'il ne reste que six unités à distribuer.





Les principaux faits de match:



- 11': Heynen ouvre le score pour Genk, sur la première occasion du match, en reprenant joliment un centre au premier poteau. (Anderlecht-Genk: 0-1)



- 20': Genk est passé tout près du 0-2 mais Didillon a sorti le grand jeu dans son duel avec Trossard. Pendant ce temps, Bruges se crée plusieurs occasions à Sclessin, sans parvenir à ouvrir le score.



- 29': après une faute de Fai sur Vormer au milieu de terrain, le VAR intervient et M. Boucaut exclut le latéral du Standard assez logiquement pour une semelle très dangereuse.



- 42': Santini frappe le poteau après une partie de billard dans le petit rectangle de Genk. Anderlecht a raté sa seule véritable occasion de la première mi-temps...



- 60': les occasions pleuvent à Standard-Bruges et Anderlecht-Genk. Les Gazelles et les Mauves prennent l'ascendant mais sans pouvoir marquer... Openda avait pourtant trompé Ochoa mais a vu son but être logiquement annulé pour une poussée fautive.



- 65': une tête de Bolasie vient récompenser la domination mauve ! Sur un joli centre de Verschaeren, le Congolais permet à Bruges de rester dans la course au titre. (Anderlecht-Genk: 1-1)



- 68': Marin ne se fait pas prier pour transformer un penalty obtenu grâce à une main de Dennis dans le rectangle. (Standard-Bruges: 1-0).







Suivez les trois rencontres avec notre multilive:

Les compos:

: Ochoa, Goreux, Laifis, Kosanovic, Fai, Cimirot, Oulare, Marin, Lestienne, Miangue, Bastien: Horvath, Mata, Mechele, Denswil, Dennis, Rits, Amrabat, Diatta, Vormer, Vanaken, Wesley: Didillon, Appiah, Kara, Cobbaut, Bornauw, Kums, Trebel, Saelemaekers, Verschaeren, Bolasie, Santini: Vukovic, Uronen, Lucumi, Dewaest, Maelhe, Berge, Heynen, Malinovskyi, Trossard, Ito, Samatta: Bolat, Arslanagic, Van Damme, Borges, Opare, Haroun, Refaelov, Govea, Baby, Mbokani, Ze

- La Gantoise: Kaminski, Asare, Plastun, Bronn, Souquet, Esiti, Verstraete, Odjidja, David, Kvilitaia, Sorloth