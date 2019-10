C’est une image qu’on n’a pas l’habitude de voir. Au moment où Monsieur Lambrechts a accordé un penalty aux Anversois, Refaelov et Mbokani se sont plantés devant le ballon pour frapper le coup de réparation.

Aucun des deux n’a voulu bouger, avant que… Lamkel Zé ne vienne les séparer et dire à Refaelov de le frapper. L’Israélien l’a converti mais Mbokani, meilleur buteur du championnat, n’a pas célébré le but. Et en deuxième période, Refaelov n’a pas non plus célébré le but du Congolais. Ambiance. "Je ne vais pas faire l’analyse ici", expliquait Bölöni en conférence de presse. "Je n’ai pas de tireur attitré. J’en ai deux : Mbokani et Refaelov. C’est toujours l’un ou l’autre qui tire, selon leur ressenti. Je les laisse se démerder. Ce que j’ai ressenti sur le moment ? Quelque chose m’a gêné mais je ne vous dirai pas quoi…" Sur le terrain, Mirallas avouait être surpris. "C’est le genre de choses qui ne doit pas arriver car cela ne donne pas une bonne image. Je leur ai demandé s’ils voulaient que je tire comme ils n’arrivaient pas à se mettre d’accord", terminait le Belge dans un sourire.