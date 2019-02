Théo Bongonda est le nouveau fer de lance de Zulte Waregem après avoir battu le Barça et le Real lorsqu’il évoluait au Celta Vigo.

Il parle comme il dribble : vite en bien. Théo Bongonda n’a pas peur d’évoquer divers sujets. Il l’a fait dans Le Grand Debrief.

Son équipe : “Le coach nous a félicités après le nul à Anderlecht. Prendre un point dans notre situation c’est bien, surtout à Anderlecht. Je voulais gagner et il y avait la place pour. Hamdi Harbaoui voulait absolument marquer. On avait passé un pacte. Je devais lui faire une passe décisive. Ce sera pour la prochaine fois. Il y a eu un déclic en stage hivernal après un début de saison compliqué. Je l’ai senti dès le premier match : ça sentait la saison où tout se joue à des conneries. On sentait qu’il y avait un nuage noir au-dessus de l’équipe.”

Pozuelo : “Je ne peux pas critiquer le choix de Pozuelo. Je peux comprendre les fans qui pensent au foot et pas à l’argent. Il est le mieux placé pour savoir ce dont il a besoin. Mais honnêtement, qui dirait non à un salaire de 4 millions ? Personne. Surtout quand tu viens du championnat belge.”

Sa formation : “J’ai été formé pieds nus chez Jean-Marc Guillou. À la base, ma mère ne voulait pas. Moi je suis à 100 % d’accord avec leurs méthodes. Sans l’académie, techniquement je n’aurais pas fait ce que je fais maintenant. Après, 1h30 de jonglage par jour, c’est exagéré. Le premier jour, j’ai vu les gars jongler sans souci avec les épaules. J’ai galéré pour y parvenir moi aussi. Toutes ces choses, ça développe la technique. J’aurais pu faire le même choix que Jason Denayer et tenter ma chance directement en Premier League mais je n’avais pas de garantie d’arriver en équipe A. J’avais 17 ans et je voulais jouer chez les grands. Je ne regrette pas d’avoir choisi Zulte Waregem.”

Le Celta Vigo : “J’avais toujours dit vouloir jouer en Espagne. J’ai vécu mon premier match à l’Athletic Bilbao devant 45.000 personnes. J’ai dit waw. Passer de la Belgique à ça. La deuxième saison, j’ai eu droit au Camp Nou et à Bernabeu mais j’avais pris l’habitude de ces ambiances. Les stars du foot deviennent des collègues. Messi m’a quand même impressionné. À la télé c’est une chose, juste à côté de toi c’est incroyable. Puis, je pourrai toujours dire que j’ai battu le Barça et le Real.”

Zidane : “Je rejoignais le car. Une voiture s’arrête et Zinedine Zidane abaisse le carreau. Il m’a dit qu’il avait aimé mon jeu et il m’a souhaité bonne chance pour la saison. J’aurais voulu lui demander comment il avait eu les couilles pour sa Panenka en 2006 mais je n’ai pas eu le temps.” (rires)

Son avenir : “Je réfléchis davantage au projet sportif. Anderlecht ? Il reste le meilleur club de Belgique. Jouer pour ce club est un honneur. Des supporters m’ont interpellé après le match pour que je vienne à Anderlecht. On verra l’été prochain.”

Dury : “Notre relation est forte. Il m’a retiré mon numéro 10. Ça ne se justifiait pas. Je sais que c’était pour me faire réagir, pas pour me blesser. Sur le moment j’étais énervé. Mais ce genre de chose fait partie de notre relation.”





