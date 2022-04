Brian Priske défend son équipe et son bilan face aux chiffres et aux critiques des observateurs.

L’Antwerp mérite-t-il vraiment de figurer parmi ce top 4? Si on ne se réfère qu’au nombre et à la qualité des occasions créées et concédées, le Great Old aurait dû terminer la phase classique avec 50 buts marqués, et non 55, pour 55 buts encaissés, et non… 38. Autrement dit, ils ont été efficaces en zone de conclusion adverse et encore nettement plus défensivement. Ce qui a forcément un impact sur le classement final. Sans ce facteur "efficacité", que certains appellent la "chance", ils n’occuperaient que la neuvième position et leur saison aurait déjà pris fin, d’après les chiffres de WyScout.

Il y a deux semaines, Brian Priske évoquait cette donnée dans les colonnes du Nieuwsblad. "Pour commencer, ça veut dire que nous avons un très bon gardien et que nous avons été très efficaces. Et qu’il y a eu des matches où nous avons eu de la chance. Mais certainement pas toute la saison. Vous ne pouvez pas obtenir autant de points sans avoir également des qualités." Évidemment, c’est défensivement que la différence est la plus nette entre la théorie et la réalité.

