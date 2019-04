Le Jan Breydel Stadion a été la cible de graffitis à la veille de ce Topper.

Après ce maudit Clasico arrêté du 12 avril dernier, certainsd'Anderlecht se sont, une nouvelle fois, mis en évidence en amont du Topper contre Bruges qui se disputera ce dimanche à 18h.

Sur les façades et abords du stade brugeois, des membres du noyau dur des fans du Sporting ont laissé leur empreinte la nuit dernière. Parmi les messages inscrits sur les tribunes nord et sud du Jan Breydel, on pouvait lire, notamment: 'We do what we want" (Traduction: "Nous faisons ce que nous voulons" , ainsi que " Puta Leko = dief" (Traduction: "P*** de Leko = voleur" ).



















À Bruges, on préfère ne pas commenter ces exactions pour seet faire en sorte d'effacer les graffitis pour le coup d'envoi.