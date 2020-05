La CA de la Pro League est parvenu à dégager une proposition unanime qui sera présentée à l’Assemblée générale de la Pro League dès 16h. Elle pourrait agréer beaucoup de clubs et atteindre les 80% des votes.



Pour que ce vote soit validé, il faut atteindre un quota de 80% des voix, soit 34 voix. Pour rappel, les 42 voix sont réparties entre les clubs du G5 (3 voix), ceux du K11 (2 voix) et ceux de D1B (6 voix).

On approche de l’épilogue. Après de nombreuses discussions entre le CA de la Pro League et le groupe de travail, une proposition unanime a été dégagée. Elle sera présentée pour vote à l’Assemblée générale de la Pro League cet après-midi (16h en vidéoconférence). Voici en quoi elle consiste.- Le Club Bruges serait champion et Waasland-Beveren serait rélégué- OHL ou le Beerschot serait promu… si la finale de D1B est en mesure de se jouer début août. Dans le cas contraire, c’est Westerlo, leader au classement cumulé de la D1B, qui sera en D1A.- Les playoffs actuels seraient remplacés par des mini-playoffs. Des PO1 entre les quatre premiers pour se disputer le titre et les trois premières places qualificatives pour l’Europe. Des PO2 entre les équipes classées de la 5e à la 8e place pour se disputer le dernier ticket européen.- Une D1B à 8 équipes sans les formations U21.