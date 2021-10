Le site spécialisé Transfermarkt a mis ses chiffres à jour. Une actualisation toujours très attendue par les dirigeants et agents. Les grands gagnants de l’opération ? Les Brugeois et Genkois. La valeur des joueurs a en effet grimpé en flèche, notamment grâce aux prestations remarquées sur la scène européenne, surtout du côté du Jan Breydel.

Les deux éléments les mieux cotés de notre championnat sont deux grandes promesses : Charles De Ketelaere et Noa Lang. Selon Transfermarkt, leur prix actuel est de 25 millions d’euros. Or, le Néerlandais n’était évalué qu’à 4,5 millions au 1er janvier 2021 et le néo-Diable rouge ne valait "que" 12 millions. Noa Lang est celui qui a pris le plus de valeur sur les dix derniers mois, avec une augmentation de 20,5 millions. Il devance Paul Onuachu, de 7 à 22 millions d’euros (+15).

La folie brugeoise