Pour Genk, c’est le moment de conclure. Le leader autoritaire de Pro League a l’occasion d’être sacré dès ce dimanche, s’il s’impose sur la pelouse de Club Bruges.

Fidèle à sa quiétude, Philippe Clement a tout fait pour évacuer la pression. "Ce n’est pas mon rêve ultime d’être champion à Bruges", affirme-t-il. "C’est toujours plus agréable d’être sacré à la maison, devant son public. Mais nous n’allons évidemment pas attendre ce scénario…"

Pour Genk, un partage dimanche au Club serait également un excellent résultat, car il maintiendrait son avance à six unités. Dans ce cas, il ne serait plus qu’à un petit point du titre. Sachant que les Limbourgeois se déplacent à Anderlecht le jeudi 16 suivant puis reçoivent le Standard le dimanche 20 mai, faire 1 sur 6 serait largement à leur portée…

Côté brugeois, l’optique est tout autre : la seule mission dimanche sera de gagner, pour revenir à trois points et faire douter Genk. Combatif, Ivan Leko y croit. "Les remuntada s cette semaine en Ligue des champions ont encore montré qu’en football, tout est possible."

Plus qu’un match pour le titre, le sommet de dimanche pourrait également être celui d’une passation de pouvoirs : on cite de plus en plus souvent… Philippe Clement comme successeur potentiel d’Ivan Leko la saison prochaine.

"Philippe est un ami. J’aime sa philosophie et j’aime voir son équipe jouer. Il ferait un très bon entraîneur pour Bruges", explique le Croate. Mais dimanche, sur le coup de 18 h, il ne sera plus question de se faire des compliments.