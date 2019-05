Suivez ce match crucial dans la course au titre.

Les Brugeois reçoivent les leaders genkois pour la dernière rencontre de cette 8e journée de PO1. Si les Blauw en Zwart perdent le match, ils pourront dire adieu à leurs derniers espoirs de remporter le titre.



Dès la 4e minute, Dewaest reprenait en demi-volée un coup franc donné par Trossard. Une frappe imparable pour Horvath, qui restait immobile. Bruges tentait alors de réagir mais la mise en place défensive des Limbourgeois était très efficace dans cette première mi-temps et Genk continuait à se montrer dangereux en contre-attaque durant la deuxième période...

Finalement, Bruges mettra 53 minutes à se procurer sa première véritable occasion du match et elle fera mouche via le front de Vanaken, qui s'élevait plus haut que la défense de Genk sur un corner de Vormer. L'ambiance montait alors d'un cran et Openda, fraichement monté au jeu, inscrivait le 2-1 après un joli travail de Wesley côté gauche (63e).



Dans la foulée, Diatta récupérait au deuxième poteau un centre très aérien de Mata et, d'une jolie volée du plat du pied, faisait le break en faveur des Gazelles (3-1, 68e).



A la 74e, Openda obtenait un penalty, via le VAR, après un balayage de Dewaest dans la surface. Mais Vanaken l'expédiait sur la barre transversale.

Zinho Gano réduisait la marque à la 88e d'une jolie tête, suite à un coup franc, et relançait Genk en vue des dernières minutes du match.





Les compos

FC Bruges: Horvath, Denswil, Mechele, Mata, Diatta, Rits, Vanaken, Vormer, Dennis, Wesley, Schrijvers.

Genk: Vukovic, Dewaest, Aidoo, Uronen, Maehle, Heylen, Malinovskyi, Berge, Trossard, Samatta, Ito.





Suivez le match en direct commenté: