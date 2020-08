Les champions de Belgique étaient en plein doute. Après deux défaites à domicile contre Charleroi et le Beerschot, les Blauw en Zwart n'avaient fait illusion qu'à Eupen. Confrontés à un déplacement délicat dans le Limbourg, ils ont parfaitement réagi grâce à Vanaken qui a ouvert le score après trente minutes.







Directement après la pause, un Bogonda très en vue poussait Mata à la faute mais Dessers manquait son penalty.







Un deuxième coup de pied de réparation était signalé pour Genk à l'heure de jeu. Bogonda s'en chargeait et égaliser (1-1). Finalement, Badji s'élevait plus haut que tout le monde à dix minutes de la fin pour offrir de la tête une deuxième victoire en déplacement en autant de rencontres pour Bruges. Avec cette victoire, les partenaires de Vormer remontent à la cinquième place avec six points avant les matchs de l'après-midi.