Le gardien français de Mouscron a confirmé que le Standard le suit. Mais pas seulement.



"Je suis satisfait du jeu que nous avons su proposer ce soir", expliquait Jean Butez dans la foulée du succès acquis face à Zulte-Waregem. "Même si le score aurait pu être bien plus lourd encore, on ne va pas se plaindre... 3-0, c’est déjà très bien ! Quand on voit que la semaine dernière le Cercle en a pris 6 face à Zulte et que nous n’avons pas encaissé, on peut vraiment être fiers de nous, même si c’est toujours embêtant de voir que nous sommes toujours derniers dans ce classement."



Très vite, c'est la question de son avenir proche qui fut évoquée dans la zone d'interviews: "Oui j’ai eu des contacts avec le Standard mais également avec d’autres clubs. Rien n’est fait et j’ai encore deux ans de contrat ici à Mouscron."