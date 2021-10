Karim Belhocine a été intronisé à Courtrai où il devra faire aussi bien que Luka Elsner.

Un retour aux sources. Six mois après avoir pris congé du banc de Charleroi, Karim Belhocine revient au stade des Éperons d’or là où tout a commencé pour lui il y a six ans lorsqu’il avait rejoint Courtrai comme assistant de Johan Walem avant de prendre officieusement les rênes de l’équipe.

Ce mardi, l’ex-carolo a dirigé sa première séance d’entraînement avant de donner sa conférence de présentation. "J’avais besoin de repos ces derniers mois mais entre-temps, mes batteries ont été rechargées. Revenir à la maison, c’est beaucoup dire mais j’ai toujours aimé travailler ici. C’est bon d’être de retour. Lorsque vous rejoignez un nouveau club, normalement tout est nouveau. Ici, je connais déjà les lieux. C’est une bonne chose car ça me permet de gagner du temps. J’ai même déjà entraîné Lucas Rougeaux et Kristof D’haene. Ces gars-là sont importants pour le groupe. Ils ne sont pas capitaine et vice-capitaine pour rien."

