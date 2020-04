Le joueur du Cercle Bruges a été contacté par les médias français pour parler de la situation.

La décision de la Pro League d'arrêter, plus que probablement, la saison avant son terme fait son chemin en Europe. Notre pays est un des premiers à prendre une décision radicale concernant la fin de son championnat. Ce qui a eu de quoi interpeller nos voisins français et plus précisément, Infosport +, la chaîne info-sport de Canal +. Nos collègues ont interrogé Jérémy Taravel, le joueur français du Cercle Bruges.

"Je pense que c'est une réaction logique", a-t-il d'emblée commenté, "Dans l'état actuel des choses, on ne parle plus de sport. Il y a des milliers de morts à travers le monde. Dans ce contexte, le sport passe au second plan. La décision me semble logique. On en parle entre joueurs et avec la famille et tout le monde se dit que c'est la décision la plus sage à prendre. Elle aurait même dû être plus beaucoup plus tôt. Il faut que l'épidémie disparaisse avant que l'on puisse de nouveau parler de football", a-t-il poursuivi.

"Même pour nous, les joueurs, garder la forme, ce n'est pas évident. Le plus compliqué, c'est surtout de ne pas savoir quand ça va reprendre. Combien de temps, cette situation va perdurer ? Deux mois, trois mois, quatre mois ?", a conclu le Français.

Les autres pays européens prendront-ils la même décision que le Belgique ? Réponse dans quelques semaines...