La saison 2022-2023 du championnat de Belgique de football débutera le 22 juillet par une affiche entre le Standard et La Gantoise (20h45), selon le calendrier de la nouvelle saison de la Jupiler Pro League dévoilé mercredi par la Pro League. Le champion en titre, le Club de Bruges, accueillera quant à lui Genk lors de cette première journée.

Le calendrier 2022-2023 est chamboulé par la Coupe du monde au Qatar. Programmé du 21 novembre au 18 décembre, le Mondial 2022 force les compétitions nationales à une longue pause hivernale.

La première journée aura lieu le week-end du 22-23-34 juillet avant une première trêve à la mi-novembre pour le Mondial. La saison reprendra ensuite fin décembre avant une courte trêve hivernale. L'exercice 2022-2023 devrait se terminer début juin.

La saison 2022-2023 sera la dernière à 18 clubs en D1A, avant un retour à 16 en 2023-2024, ce qui signifie que trois équipes basculeront en Challenger Pro League au terme de la saison.

La Pro League donne également plusieurs autres grosses affiches: "Le premier Super Sunday aura lieu durant le week-end du 4 novembre, avec le match KRC Genk - Sporting Charleroi, la Bataille des Flandres entre le KAA Gent et le Club Brugge et l’affiche entre le Royal Antwerp FC et le RSC Anderlecht. D'ici là, nous pourrons nous préparer avec de nombreux derbys : R. Union SG - RSC Anderlecht (28 août), Club Brugge - Cercle Brugge et KRC Genk - STVV (journée 7), Sporting Charleroi - Standard de Liège (journée 11) et KV Kortrijk - Zulte Waregem (journée 12)."

A noter que le premier Clasico entre le Standard et Anderlecht se jouera lors de la journée 14.

Pour voir le calendrier complet, cliquez ici !

Voici les cinq premières journées:

Première journée : 22/7 20:45 Standard - La Gantoise 23/7 16h Charleroi - Eupen 23/7 18:15 KV Courtrai - OHL 23/7 18:15 Zulte Waregem - Seraing 23/7 20:45 STVV - Union 24/7 13h30 Club Bruges - KRC Genk 24/7 16h KV Malines - Antwerp 24/7 18h30 Anderlecht - KV Ostende 24/7 21h Westerlo - Cercle Bruges

Deuxième journée : 29/7 20h45 Union - Charleroi 30/7 16h Cercle Bruges - Anderlecht 30/7 18h15 OHL - Westerlo 30/7 18h15 KV Oostende - KV Malines 30/7 20h45 La Gantoise- STVV 31/7 13h30 KRC Genk-Standard 31/7 16h Eupen-Club Bruges 31/7 18h30 Seraing - KV Courtrai 31/7 21h Antwerp - Zulte Waregem

Troisième journée : 5/8 20:45 Club Bruges - Zulte Waregem 6/8 16h KRC Genk - Eupen 6/8 18:15 KV Courtrai - STVV 6/8 16:15 Charleroi - KV Ostende 6/8 20h45 KV Malines - Union 7/8 13h30 Standard - Cercle Bruges 7/8 16h La Gantoise - Westerlo 7/8 18:30 Anderlecht - Seraing 7/8 21h Antwerp - OHL

Quatrième journée : 12/8 20:45 KV Ostende - La Gantoise 13/8 16h Westerlo - Standard 13/8 18h15 Seraing - Charleroi 13/8 18h15 Cercle Bruges - KV Malines 13/8 20h45 Union - KV Courtrai 13/8 13h30 STVV - Anderlecht 14/8 16h Eupen - Antwerp 14/8 18h30 OHL - Club Bruges 14/8 21h Zulte Waregem - KRC Genk

Cinquième journée : 19/8 20:45 Eupen - Seraing 20/8 16h KV Ostende - STVV 20/8 18h15 KRC Genk - Cercle Bruges 20/8 20:45 Antwerp - Union 21/8 13:30 Club Bruges - KV Courtrai 21/8 16h Zulte Waregem - Charleroi 21/8 18:30 Standard - OHL 21/8 21h KV Malines - Westerlo / Anderlecht - La Gantoise reporté