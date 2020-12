Les Liégeois doivent se ressaisir après une série de 6 matchs sans victoire en Jupiler Pro League, eux qui viennent d'être battus sur la pelouse de la Courtrai.

De son côté, Mouscron va mieux après ses deux défaites subies en déplacement début décembre. Les Hurlus restent sur une belle victoire 3-1 contre le Beerschot ainsi qu'un partage contre l'OHL. Les Mouscronnois réussissent bien contre les équipes du haut de classement.

Pour cette rencontre, Philippe Montanier a décidé d'aligner Oularé en pointe de l'attaque. Il sera épaulé par Lestienne, Cop et Amallah. Raskin et Bastien occuperont l'axe du jeu. La ligne arrière est composée de Gavory, Jans, Bokadi et Dussenne. Les cages Rouches seront défendues par Bodart.

Simao a fait deux changements par rapport à la rencontre contre l'OHL en semaine. Ciranni et Bakic sont absents. Ils sont remplacés par Hocko et Quirynen. Le reste du 11 est identique à celui qui a réalisé une belle remontée, mardi dernier.

Les compos:

Standard: Bodart, Jans, Dussenne, Bope Bokadi, Gavory, Raskin, Bastien, Amallah, Lestienne, Čop & Oulare

Mouscron: Koffi, Agouzoul, Sylvestre, Mohamed, Quirynen Hocko, Onana, Olinga, Faraj, Xadas, Da Costa.

Suivez la rencontre en direct commenté