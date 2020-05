Une saison foot qui s’achève, c’est traditionnellement le moment des récompenses individuelles. Le Covid-19 ne nous enlèvera pas ça. Quelques jours après l’officialisation de la fin anticipée de la Pro League 2019-2020, du titre du Club Bruges et de la relégation de Waasland-Beveren, La DH décerne ses distinctions. La rédaction foot a voté pour élire le meilleur gardien, le meilleur jeune, le meilleur entraîneur et le meilleur joueur de D1A. On débute, ce mercredi, par les gardiens.

(...)