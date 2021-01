Mbaye Leye : "Ce Bruges-là était trop fort mais on apprend aussi sur ce genre de matchs, cela nous aider à grandir. On a tout de même commis beaucoup d'erreurs techniques. Quand on joue contre plus fort que soi, il faut être dans les duels et se sublimer. Nos milieux de terrain étaient dominés en première mi-temps. On a été un peu plus dangereux avec un deuxième attaquant mais ce n'était pas suffisant aujourd'hui. On ne pouvait pas rivaliser. Il faudra gagner contre Seraing et OHL cette semaine. Sur le penalty non sifflé, j'ai senti tout de suite qu'il n'y avait rien. Ce n'est pas un souci pour moi. Les dirigeants font tout pour mener le club vers une bonne route. J'ai aujourd'hui un groupe qui peut rivaliser avec toute la Belgique, on va continuer step by step."

Philippe Clement : "Je suis content de l'avance au classement mais il faut rester concentré et garder la même mentalité jusqu'à la fin de la saison. J'ai vraiment apprécié le fait que mes joueurs n'aient pas commencé à douter quand le Standard a marqué. Leur réaction est très importante. Lang est heureux de jouer de cette façon, avec ses qualités. J'ai aussi vu un grand Hans Vanaken aujourd'hui, comme d'autres joueurs. Le collectif reste le plus important. De Ketelaere n'a pas commencé et Okereke a fait le boulot. C'est important pour l'avenir car on va jouer tous les trois jours et on veut être compétitifs sur les trois compétitions."

Arnaud Bodart : "On a affronté un adversaire plus fort que nous aujourd'hui mais nous n'étions pas à la hauteur, notamment au niveau de la qualité technique. Je n'ai pas vu les images du but de Dost mais si je peux faire mieux, je n'aurai pas de soucis et je serai d'accord. On mène assez vite mais on encaisse quand il ne faut pas. Ils égalisent rapidement et marquent juste avant et juste après la pause. Avec leur expérience et leur maîtrise technique, on savait que cela serait difficile. On a trop subi leur pressing."

Simon Mignolet : "On gagne pour le moment, c'est le plus important. On est bien revenus après avoir été menés contre une bonne équipe du Standard. Je suis content de gagner et d'avoir quatorze points d'avance. Ils ont marqué très tôt mais on a répondu directement. Notre victoire est méritée. On veut tout gagner, il faut garder cet état d'esprit le plus longtemps possible. On joue match par match mais on peut faire de grandes choses avec ce groupe."

Nicolas Raskin : "On est déçus mais Bruges était plus fort même si on a parfois réussi à prendre le contrôle du ballon en deuxième mi-temps. Le match aurait peut-être été différent si on avait marqué un deuxième but au début de match, quand ils étaient moins bien dans la rencontre. Sur le but de Vanaken, Lang a bien joué le coup. Je suis peut-être sorti un peu trop tôt."

Mats Rits : "On avait le contrôle tout le match même s'ils ont marqué sur leur première occasion. On n'a pas commencé à douter et on a réagi tout de suite en poussant pour marquer deux buts. Cela va bien pour nous pour le moment mais on sait que cela va vite dans le football. C'est bien d'avoir quatorze points d'avance mais il faut continuer à travailler car on joue tous les trois jours."

Noa Lang : "On a pris les trois points, c'est le plus important. Je suis heureux ici, tout n'est pas fini, la route est encore longue. Je n'ai pas encore eu d'appel du sélectionneur national, ce serait un rêve pour moi."