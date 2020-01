Le défenseur central français de Wigan intéresse les Buffalos.

Au tout début du mois de janvier, La Gantoise a laisser filer un de ses défenseurs, Dylan Bronn, au FC Metz contre la coquette somme de 4M€.

Pour remplacer l’international tunisien, les dirigeants buffalos lorgneraient du côté de l’Angleterre et de la Championship plus précisément. Largement victorieux de Genk la semaine dernière (4-1), les Gantois s’intéressent au défenseur central français de Wigan, Cédric Kipré.

A 23 ans, Kipré est passé par les équipes de jeune de Leicester avant de transiter par l’Ecosse et Motherwell FC en 2017 et d’arriver à Wigan à l’été 2018. Du haut de son mètre 93, Kipré a disputé 19 rencontres cette saison (1384 minutes de temps de jeu) et inscrit deux buts.

Il est encore sous contrat en Angleterre jusqu’en 2021. Gand devrait débourser entre 1,5 et 2M€ pour s’attacher ses services.