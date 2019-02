A cet endroit, un simple grillage sépare les supportes liégeois et anderlechtois. Si pendant le match, les incidents entre les deux camps se sont faits plutôt rares - à l'exception de quelques lancers de sièges - les lancers de projectiles se sont multipliés à la sortie.

"Nous sommes sortis 10 ou 15 minutes après la fin de la rencontre", raconte un habitué de Sclessin. "Là, on a vu des bouteilles, des canettes fermées et des pétards passer par-dessus du grillage, en provenance du parking des Anderlechtois. Il y avait des gamins avec nous, ce n'était pas très rassurant et on n'a pas traîné là. Je n'ai vu personne être atteint directement par les projectiles", a-t-il toutefois précisé. A ce moment, quelques Rouches auraient répondu avec des lancers, aux-aussi, de pétards. "Mais les plus fervents supporters se trouvaient encore à l'intérieur du stade, donc c'est à ce moment que les choses auraient pu empirer."

Un feu d'artifice a également été tiré vers les fans du Standard...