Le Cercle Bruges a annoncé la semaine dernière qu'un membre de son personnel médical avait été testé positif au coronavirus. Pour l'heure, il reste le seul cas d'infection, a confirmé le club de football de Jupiler Pro League mardi.

"Le Cercle Bruges reste vigilant à tout moment : après qu'un membre du personnel médical a été testé positif au virus la semaine dernière, il n'y a toujours pas de cas supplémentaire à signaler aujourd'hui. Décontaminer les mains et éviter le contact autant que possible est et reste le message central", peut-on y lire.

La semaine dernière déjà, les "Groen-Zwart" ont décidé d'interrompre les entraînements collectifs au stade Jan Breydel jusqu'à nouvel ordre. Les joueurs ont bénéficié d'un programme d'entraînement individuel par le personnel technique et leur état de santé est suivi quotidiennement par le personnel médical.

Au plan administratif le club a aussi pris des décisions : il est recommandé de travailler autant que possible à domicile et toutes les réunions sont organisées sur un mode digital si possible. Le service de billetterie physique et le Fanshop resteront fermés au moins jusqu'au 3 avril. La vente en ligne peut se poursuivre via www.cerclebruggeshop.be.

Certains "businessevents" seront également reportés : par exemple, la deuxième édition de la Soirée du Cercle, prévue pour le samedi 28 mars, n'aura pas lieu.

Enfin, le Cercle Bruges demande à ses fans de suivre et de respecter strictement toutes les mesures gouvernementales.