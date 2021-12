En Belgique, la période des soldes ne commence officiellement que le 3 janvier 2022. Mais pour les clubs de Pro League, il y aura de bonnes affaires à faire dès ce samedi. Et pour cause : les joueurs qui arrivent en fin de contrat en juin prochain sont libres, c’est-à-dire autorisés à s’engager où ils veulent dès ce 1er janvier. Et parmi eux, il y a quelques noms bien connus, parmi lesquels on retrouve un ancien Soulier d’or et cinq joueurs qui ont déjà été champions en Belgique.