Depuis le début des années 2000, ils sont nombreux à avoir écrit l’histoire des Clasicos. Côté anderlechtois, on citera en vrac les Koller, Baseggio, Lukaku, Gillet et autres Suarez ou Boussoufa. Côté rouche, on parlera de Moreira, Mpenza, Conceição, Witsel, Onyewu ou encore Carcela. Sans compter ceux qui ont écrit l’histoire des Clasicos dans les deux camps comme Legear, Defour ou encore le duo Mbokani-Jovanovic. Tous ces joueurs, et beaucoup d’autres, ont laissé une trace indélébile, que ce soit à Bruxelles ou à Sclessin. En revanche, il y a d’autres héros de Clasicos, plus improbables, qui sont vite retombés dans l’oubli. Voici un aperçu des joueurs qui ont marqué (dans) un Clasico et qu’on a oubliés. (...)