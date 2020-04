L’Observatoire du football CIES a dévoilé sa nouvelle lettre hebdomadaire. Cette fois, l'étude porte sur les meilleurs fournisseurs des cinq grands championnats.

D'où viennent les joueurs qui arrivent en Premier League, Liga, Bundesliga, Serie A et Ligue 1, le "big 5" européen ? C'est la question à laquelle tente de répondre l'Observatoire du football cette semaine . Sans grande surprise, on retrouve l'Ajax Amsterdam en tête de ce classement, avec actuellement 22 joueurs présents dans les championnats du "top" sortis directement de ses rangs. Benfica (21) et Salzbourg (20) complètent le podium mais la Belgique n'est pas en reste.Avec trois équipes dans le top 15 et une quatrième dans le top 20, la Belgique est la nation européenne qui est la plus présente dans le haut du classement. Genk (actuellement 16 ex-joueurs dans le "big 5") est ainsi 6e de ce classement devant Anderlecht (10e avec 13 ex-joueurs), Bruges (11e avec 11 joueurs) et Gand (20e, 7 joueurs). Le Standard, lui, compte cinq de ses "ex" dans ce "big 5". Ostende, Mouscron, Saint-Trond et Zulte Waregem en ont placé trois, le Lierse et Waasland-Beveren 2 chacun et Courtrai, l'Antwerp et Charleroi un.Parmi les très grands clubs, notons la très belle 4e place du Real Madrid Castilla. Avec 17 joueurs amenés au plus haut niveau par l'intermédiaire de son équipe B, le Real fait bien mieux que le Barça (11 joueurs).