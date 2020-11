Le Conseil d'Administration de la Pro League a décidé, après avoir concerté les ailes amateurs, de reporter les 16es de finale de la Coupe de Belgique aux 9 et 10 janvier. Les rencontres devaient se dérouler du 15 au 17 décembre mais les clubs amateurs, encore présents en nombre à ce stade de la compétition, ne jouent plus jusqu'au premier janvier. Ils ne peuvent plus s'entraîner jusqu'au 13 décembre.

La Pro League a introduit la possibilité, pour les matchs de ce tour, de modifier l'avantage de recevoir si le club visité ne dispose pas du chauffage du terrain qui pourrait être nécessaire avec les conditions métérologiques.



La 18e journée de la Jupiler Pro League qui devait avoir lieu le 22 et 23 décembre a été avancé aux dates du 15-16 et 17 décembre. Les dates libres en milieu de semaine du 22 et 23 décembre ont été réservées aux matchs reportés à cause du coronavirus.