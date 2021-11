Sur les deux derniers mois, Anderlecht ne s'est imposé qu'à une seule reprise en championnat. C'était face au Beerschot, lanterne rouge, le 24 octobre dernier. Hormis ce succès, les Mauves ont réalisé cinq partages et une défaite. Plus que jamais depuis son retour au Parc Astrid, Vincent Kompany est menacé. Si l'ancien défenseur ne se soucie pas de son sort, une nouvelle contre performance ne serait pas tolérée par les supporters dans le duel des Sportings face à Charleroi.

De leur côté, les Carolos sont dans une bonne période. Si l'on excepte la lourde défaite contre l'Union et l'élimination précoce en Coupe de Belgique, les hommes d'Edward Still ont engrangé quatre succès ces dernières semaines. Pour cette rencontre importante, Still peut de nouveau compter sur Shamar Nicholson qui s'est entraîné normalement cette semaine. Van Cleemput est lui aussi de retour dans le groupe mais devrait prendre place sur le banc.

À Anderlecht, les changements par rapport au partage face à Courtrai seront sans doute plus nombreux. Raman est suspendu et ne sera donc pas présent tandis que Murillo, Refaelov et Ait El Hadj pourraient faire leur retour dans le onze de base.

Les compos probables :

Charleroi : Koffi, Knezevic, Andreou, Bessilé, Tchatchoua, Zorgane, Ilaimaharitra, Kayembe, Morioka, Gholizadeh, Nicholson

Anderlecht : Van Crombrugge, Murillo, Harwood-Bellis, Hoedt, Gomez, Cullen, Olsson, Refaelov, Ait El Hadj, Zirkzee, Kouamé

Suivez la rencontre en direct dès 20h45 :