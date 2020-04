Charleroi et l'Antwerp ne pourront pas jouer leurs matches européens dans leur stade. La Commission des licences de l'Union belge de football n'a en effet pas donné d'autorisation aux deux clubs pour jouer leurs matches d'Europa League dans leurs installations la saison prochaine.

La saison dernière, l'Antwerp, qui a joué son dernier match européen au Bosuil en 1997, avait dû disputer les tours préliminaires de l'Europa League au stade Roi Baudouin car le Bosuil ne répondait pas aux normes européennes. Depuis, le matricule 1 a effectué des travaux de rénovation mais cela n'a pas été suffisant pour recevoir le feu vert de la Commission des licences.

Charleroi et l'Antwerp, qui se sont engagés à jouer leurs matches européens au stade Den Dreef d'Oud-Heverlee Louvain, disputeront l'Europa League la saison prochaine. Reste à savoir lequel des deux clubs sera directement qualifié pour la phase de poules. Si la Pro League décide de mettre un terme définitif à la saison, les Zèbres termineraient 3e et les Anversois 4e. Le Great Old est toutefois qualifié pour la finale de la Coupe de Belgique, qu'il est censé disputer face au Club de Bruges. On ne sait pas encore si la finale aura lieu, mais une victoire en Coupe de Belgique délivre un ticket pour la phase de groupes de l'Europa League. La Pro League a mis sur pied un groupe de travail pour se pencher sur la distribution des billets européens.

Le Club de Bruges et La Gantoise pourront disputer leur rencontres de Coupe d'Europe dans leur propre stade, tandis que le Standard n'a pas reçu sa licence européenne. Les Rouches vont contester cette décision devant la Cour belge d'arbitrage pour le sport (CBAS). Si celle-ci ne donne pas raison aux Liégeois, le dernier ticket européen ira à Genk, dont la Luminus Arena satisfait aux conditions pour accueillir des matches européens.