La Pro League a annoncé lundi soir que deux rencontres de la 34e et dernière journée de la saison régulière en Jupiler Pro League, Charleroi/Eupen et Antwerp/Genk, ont été avancées de dimanche à samedi "en concertation avec le détenteur des droits et les autorités locales".

Charleroi/Eupen, match entre deux équipes qui n'ont plus rien à espérer, se jouera samedi à 18h30. Antwerp/Genk se disputera dans la foulée, à 20h45. L'Antwerp (57 points) occupe la deuxième position, avec un point d'avance sur Genk. Les deux clubs sont assurés de disputer les playoffs I. Les résultats de ces deux rencontres n'ont aucune influence sur les autres matchs au programme. Les autres rencontres se joueront en même temps, dimanche à 18h.