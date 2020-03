Les Ultras carolos avaient piégés les sièges du Mambourg.

Les chocs wallons offrent toujours des ambiances particulières et celui de ce dimanche n'a pas dérogé à la règle. Une heure avant le match, alors que les premiers supporters visiteurs entraient dans leur tribune, ils découvraient que leurs sièges avaient été piégés par les Storm Ultras 2001, un groupe de supporters carolos."La prévention est là, la vermine ne passera pas" peut-on lire sur le compte Facebook du groupe de supporters.Si cela fait sourire, Nicolas Penneteau risque toutefois de monter sur le terrain avec la peur de recevoir un piège à souris dans son rectangle lorsqu'il défendra les cages situées devant la tribune réservée aux supporters rouches...De l'autre côté du stade, un grand tifo était déployé au moment de l'entrée des joueurs sur le terrain. On peut y voir Penneteau et Knockaert, en mémoire du choc wallon qui avait été arrêté le 25 octobre 2015.