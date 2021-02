Après s’être retrouvé début janvier avec une infirmerie mieux garnie que son vestiaire, Karim Belhocine se retrouve à l’heure des choix. Même en défense, il aura plusieurs options contre Zulte Waregem. "Vranjes ? Il était un peu fatigué après Westerlo mais ça devrait aller", a-t-il commenté en conférence de presse. Et si son Bosnien devait être ménagé, il pourrait compter sur Kipré, dernier transfuge de ce mercato hivernal. "C’est un joueur agréable, solide, qui renforce le groupe. Il est clair qu’il n’a pas joué ces derniers temps, mais il évolue à une position où, si on travaille bien à l’entraînement, on peut plus facilement compenser ce manque de matchs." Goranov a repris en match amical le week-end dernier et Van Cleemput a failli monter au jeu en fin de match, mercredi. Autant dire que tous les postes sont à nouveau doublés.

Son onze de base sera peut-être défini en fonction de l’état de la pelouse. "Qu’il y ait des rebonds, c’est une chose. Mais j’espère surtout que le ballon ne s’arrêtera pas dans la boue ou dans les flaques d’eau."