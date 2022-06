Edward Still se félicite: "Physiquement, on progresse"

Quatre jours après une première victoire au Grand-Duché, les Zèbres ont partagé sur le terrain d’Ingelmunster face à Zulte. Il y a, pourtant, fort à parier que si Edward Still avait laissé son équipe type, privée de Kayembe et Ilaimaharitra pour raisons personnelles, après la pause, Charleroi serait reparti avec un succès. À ce niveau de la préparation, une victoire est anecdotique et l’essentiel se situe ailleurs.

"Le plus important, c'est que l'on progresse physiquement. En début de semaine, la charge de travail était conséquente et on a quand même pu voir qu'il y a eu une grosse énergie déployée ce mercredi donc c'est super intéressant", se félicitait Still. "Le point positif, c'est qu'il n'y a pas de blessures. C'est vital durant cette partie de la saison."

Dans le jeu, les Hennuyers se sont montrés appliqués directement. Morioka a profité d'un service de Mbenza, pour ouvrir le score d'une belle enroulée. "D'un point de vue collectif, il y avait du mieux lors de notre gestion des transitions défensives. Notre réaction à la perte de balle et notre contre-pressing s'améliorent par rapport à la saison passée. On a manqué de profondeur mais on a été plus en contrôle", poursuivait le technicien carolo.

Le programme de la semaine à venir et les efforts fournis en début de semaine ont contraint le Brabançon à remodeler totalement son onze en seconde période. Des séances doublées et notamment un gros travail physique ce jeudi matin attendent les Zèbres jusqu’au match amical de samedi à Louvain. Avec une équipe composée d’U23, le Sporting n’a pas démérité mais il a concédé logiquement l’égalisation sur un penalty de Vossen. Pour sa première apparition, Martin Delavallée a multiplié les arrêts.

De quoi repousser la défaite et poursuivre la préparation sereinement.