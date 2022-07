Charleroi s’incline face à OHL dans son troisième match de préparation (3-1)

Absents face à Zulte pour raisons personnelles, Joris Kayembe et Marco Ilaimaharitra retrouvaient le onze de base alors que Hervé Koffi prenait place dans les cages pour la première fois dans cette présaison.

La première occasion était en faveur des Carolos et venait des pieds de Morioka à l’extérieur du rectangle après un quart d’heure de jeu. Mais la frappe du Japonais n’inquiétait pas Jackers. Dans un début de rencontre dominant de la part des Zèbres, c’est de nouveau le numéro 44 qui ratait une énorme occasion dans le rectangle en ne cadrant pas son envoi.

Malgré une défense à trois assez solide (composée de Dalle Molle, Wasinski et Kayembe), c’est OHL qui ouvrait le score sur pénalty grâce à Holzhauser à la demi-heure de jeu. Charleroi se montrait alors plus en difficulté en fin de première période, moins dangereux et souvent mis sous pression par un Al-Tamari très remuant sur son flanc droit.

Edward Still ne s’aventurait pas à trop de changements pour le début de seconde mi-temps avec la seule montée de Roméo Monticelli pour Nauris Petkevicius. Un changement faisant monter Zaroury un cran plus haut et qui s’avérait payant, car c’est le Diablotin qui rétablissait l’égalité à la 53e. Une joie de courte durée, car Nsingi inscrivait le 2-1 peu de temps après.

Avec la présence de plusieurs cadres jusqu’à la fin de la rencontre et une équipe d’OHL totalement changée à l’heure de jeu, le Sporting ne montrait pas son meilleur visage et voyait les locaux aggraver le score via Kukharevych (qui avait raté trois occasions juste avant cela).

Après cette défaite, les Zèbres affronteront Seraing dans leur prochain match de préparation.

Charleroi : Koffi, Kayembe, Wasinski, Dalle Molle, Heymans, Ilaimaharitra, Morioka, Petkevicius, Descotte, Nkuba, Zaroury.

Les buts : 30e Holzhauser (1-0 sur penalty), 53e Zaroury (1-1), 58e Nsingi (2-1), 90e Kukharevych (3-1).