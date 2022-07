Un gardien français en route vers Charleroi

En partant du postulat actuel qu’Hervé Koffi restera au Sporting de Charleroi cette saison comme gardien titulaire, le rôle de doublure, lui, va changer. Le prêt de Bingourou Kamara n’a, comme attendu, pas été prolongé et le Sénégalais est rentré à Strasbourg. Didier Desprez, lui, devrait s’en aller pour trouver du temps de jeu ailleurs. Les jeunes Delavallée et Chiacig, malgré de bonnes prestations en amicaux, sont encore trop tendres et ont logiquement besoin de temps.

Charleroi était donc à la recherche d'un gardien numéro 2. Et, selon nos confrères de Ouest France, il l'a trouvé en la personne de Pierre Patron. Agé de 24 ans, le Breton sort de deux saisons pleines en Nationale 1, c'est-à-dire la troisième division française. Le quotidien français écrit ceci à son sujet : "Une perte certaine pour les Sarthois, puisque Patron s'est imposé comme une valeur sûre, au Mans. En trois années, le gardien a marqué les esprits, en sauvant plusieurs matches du Mans FC par ses arrêts spectaculaires."

Il s’agirait d’un transfert définitif.

Ce lundi matin, Charleroi a confirmé les informations publiées par le quotidien français.