Charleroi passe la seconde dans sa préparation

Charleroi Cette semaine, Edward Still restreint son groupe que rejoint le gardien Pierre Patron. En espérant Hosseinzadeh et un attaquant.

La préparation d’avant-saison a pris un nouveau virage en ce début de semaine à Charleroi. Après 15 jours - et trois amicaux - lors desquels de nombreux U23 ont complété l’effectif, en attendant le retour des internationaux, le groupe est désormais plus restreint et exclusivement composé de joueurs du noyau A. Les jeunes comme Dalle Molle, Monticelli, De Neve, Muland, Rousseau ou encore Denuit, dont certains pourraient toutefois occasionnellement réintégrer le groupe pro, sont désormais en congés pour quelques jours avant de reprendre les entraînements avec leur nouveau coach Abder Ramdane qui assiste, lui, encore, aux séances données par Edward Still. Les deux hommes travailleront inévitablement en étroite collaboration cette saison.

Gérer les charges

Ce mardi, la séance a été plus courte et moins intense que la veille. Mais les derniers rentrés de vacances que sont Ali Gholizadeh et Adem Zorgane, qui doivent rattraper leur petit retard de condition, ont eu droit à une rallonge faite de courses chronométrées de 75 mètres. Edward Still veut gérer au mieux les différentes charges de travail, tout en sachant que plusieurs éléments sont déjà à l’infirmerie, dont Anthony Descotte et Stelios Andreou.

Edward Still dosera également les différents temps de jeu, vendredi, pour le match amical (à huis clos) contre Seraing avant le départ en stage aux Pays-Bas, dimanche. Cette nouvelle semaine s’annonce primordiale avec deux autres matchs amicaux prévus : en stage contre Deinze puis le samedi 16 juillet contre Strasbourg au Mambourg.

Mercato : le gardien Patron officialisé

Ces matchs seront probablement l’occasion de voir à l’œuvre pour la première fois Pierre Patron. Le transfert du gardien français de 24 ans en provenance du Mans FC a été officialisé ce mardi vers 19 h. Après avoir passé sa visite médicale dans la matinée, il a paraphé un contrat qui porte jusqu’en 2024 (avec deux saisons supplémentaires en option). S’il sait qu’il entamera son aventure à Charleroi comme doublure du titulaire Hervé Koffi, le Breton, qui sort de deux solides saisons au Mans FC (D3 française), aspire, à terme, à sérieusement concurrencer le Burkinabé.

Le dossier Amirhossein Hosseinzadeh, complexe, n’est quant à lui pas encore bouclé mais reste d’actualité. La direction continue de placer ses pions pour essayer de conclure le transfert de ce prometteur milieu offensif de 21 ans sous contrat à Esteghlal.

Mais la priorité de ce mercato reste un buteur - confirmé - pour remplacer Vakoun Bayo. La rumeur Kaveh Rezaei, libre depuis la fin de son contrat au Club Bruges et un prêt raté à OHL, n’est en réalité pas d’actualité. Pas tellement plus que celle qui mène à Smail Prevljak (27 ans, Eupen) dont le profil ne colle pas exactement à ce que Charleroi recherche et qui, de toute façon, est actuellement trop cher.