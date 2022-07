Heymans: "Tout était réuni pour que je reste"

Quelques jours après l’annonce de son "transfert", et quelques jours avant le départ en stage (Pays-Bas, 10-15 juillet), Daan Heymans a accepté de nous raconter les inquiétudes qui l’ont habité durant l’intersaison. Mais aussi ses six premiers mois réussis au Sporting et son énorme envie de confirmer cette saison.

Un été incertain

Le 3 juillet dernier, Daan Heymans devenait le premier transfert entrant payant de ce mercato au Sporting de Charleroi. Certes, le club avait déjà lâché environ 1,5 million d’euros pour lever l’option d’achat de Vakoun Bayo, mais l’attaquant ivoirien prêté par Gand a aussitôt été transféré à Watford (Championship) pour pratiquement quatre fois plus.

Heymans, lui, ne filera pas à l'anglaise. Le milieu de terrain flandrien, prêté par Venise depuis janvier, devait initialement rester une saison de plus dans le Hainaut, toujours sous la forme d'un prêt. Mais après de longues négociations, c'est finalement sur un transfert - et un contrat de 3 saisons - que les discussions ont abouti. "Mon choix a été vite fait parce que tout était réuni pour que je reste, assure Heymans, installé face à nous dans la salle de presse du Mambourg en milieu de semaine. Je me sens bien ici et le coach m'a répété qu'il croyait en moi. Charleroi et moi sommes assez rapidement tombés d'accord, mais il fallait encore que les dirigeants trouvent un terrain d'entente avec Venise qui, je pense, demandait un peu trop d'argent."

Au bout du compte, le transfert a pu se régler pour un montant estimé à quelque 550 000 euros. Une somme qui pourrait, selon nos informations, atteindre 1 million d’euros si tous les bonus venaient à être activés.

Daan Heymans dit avoir lui-même pris contact avec le président de Venise pour plaider sa cause. "À la base, il voulait me rapatrier puisqu'en juillet 2021, le club m'avait transféré pour jouer en Serie B avant d'être promu tardivement (NdlR : via les barrages). Mais comme Venise est redescendu, le club s'attendait à ce que je revienne cet été. J'ai alors expliqué au président qu'à ce moment-ci de ma carrière, c'était préférable pour moi de rester à Charleroi. Il me faut de la stabilité et je ne voulais pas être un pion qui va là, puis là, puis là… J'ai un bon feeling avec le club, avec le coach, je joue, je suis près de mes proches. Il a finalement compris mon choix."

Un véritable soulagement pour le numéro 18 carolo. Car même durant ses vacances sous le soleil de l'Espagne - notamment en compagnie de Tuur Dierckx et Steven Defour, l'incertitude liée à son avenir lui a trotté dans la tête. "Je me demandais parfois si j'allais devoir rentrer à Venise ou si j'allais pouvoir rester à Charleroi. Il y a eu d'autres petits intérêts, mais rien de concret. Et de toute façon, il aurait vraiment fallu que ce soit intéressant pour me faire changer d'avis. Bref, tout cela a mis un peu de temps à se régler, mais le coach m'a alors dit qu'officiellement, j'étais en prêt à Charleroi jusqu'au 30 juin, et donc que je pouvais reprendre les entraînements avec eux (NdlR : le 17). Ce que j'ai fait. Et j'ai bien fait puisque tout s'est arrangé et que je n'ai raté aucune séance. Je me sens d'ailleurs très bien physiquement, c'est bénéfique de pouvoir effectuer la préparation estivale avec Charleroi."

La saison de la confirmation

À tout juste 23 ans - il les a fêtés mi-juin -, Daan Heymans dégage une assurance assumée. Une intelligence au-dessus de la moyenne, aussi, qu'il veut encore mettre au service du collectif carolo cette saison. En janvier, ses premiers mots étaient : "Je veux devenir un joueur important la saison prochaine." On y est. "Lors de mes six premiers mois ici, j'ai plus joué que prévu (NdlR : 16 matchs) notamment parce que Ryo (Morioka) a parfois été blessé. Et je pense avoir été constant." Il illustre, lucide : "Je pense que j'ai alterné entre le 6, le 7 voire le 8 sur 10, mais jamais au-dessus non plus. Je n'ai pas été étincelant, je le sais. Mais je n'ai jamais mérité un 3 non plus. Mon objectif est de continuer sur ma lancée, de monter en puissance et d'améliorer un peu mes statistiques (NdlR : 4 buts, 1 assist) pour aider l'équipe. Elle passe avant tout." Notamment grâce à ses infiltrations et son sens du déplacement, primordiaux dans le système de jeu prôné par Edward Still. "Je me sens bien derrière l'attaquant. Le coach me demande d'être le plus souvent disponible, de faire jouer l'équipe. Et de devenir un peu plus un leader", énumère Heymans, en néerlandais pour mieux doser ses réponses.

Et si cette saison de la confirmation devenait pour lui, qui sait, celle de l'explosion ? C'est un joueur sûr de ses qualités et très ambitieux, qui rêve plus grand que Westerlo, Lommel et Waasland-Beveren, ses trois anciens clubs en Belgique. "Tout le monde ici sait que mon but n'est pas de rester cinq ans parce que j'ai envie de progresser, mais mon sentiment actuel, c'est que je dois rester ici avant d'espérer franchir une nouvelle étape."

Faire mieux que la saison passée

S'il veut tôt ou tard recevoir une nouvelle chance dans le top belge, en Italie ou ailleurs, cela passera par de bonnes prestations individuelles mais aussi collectives. "On n'a pas vraiment parlé d'objectif clair pour l'instant dans le vestiaire, mais on veut toujours faire mieux, répond Heymans en triturant le cordon de son sweat gris à capuche. La saison passée était bizarre avec des équipes qui ont vécu un championnat que l'on n'attendait pas, comme le Standard ou l'Union SG. Et nous, on a quand même longtemps été à la lutte pour le Top 4. Mais on doit au moins jouer les Europe playoffs."

Le Top 4 semble irréaliste pour Charleroi. Question de budget, de noyau… "Il manque sans doute un numéro 9. Un joueur dont on sait que, quand un ballon va tomber dans le rectangle, il sera là pour marquer. Quelqu'un qui cherche davantage la profondeur. Mais je ne m'inquiète pas du départ de Vakoun (Bayo). Charleroi a souvent eu de bons attaquants et je pense que ce sera encore le cas lorsque le prochain arrivera." Une question de jours.