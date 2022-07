Une défaite mais pas d’inquiétude pour les Zèbres

Edward Still n’a pratiquement pas gesticulé et a très peu crié ce vendredi matin devant son petit banc de touche, le long du terrain n°5 du Centre national de Tubize où se déroulait le quatrième match de préparation de son équipe. Il s’est soldé par une défaite (1-2) face au RFC Seraing mais l’entraîneur du Sporting relativisait à plusieurs niveaux.

"Pour la première fois, on a vu la grosse fatigue qui habite le groupe. On est à la fin de la troisième semaine de la préparation et elle a été importante au niveau de la charge de travail", exposait-il, satisfait d'avoir pu donner leurs premières minutes à Zorgane et Gholizadeh, les deux derniers internationaux à avoir repris. "Cette fatigue a ralenti notre jeu et on a manqué de fraîcheur, surtout dans nos transitions." De fait, si Charleroi a dominé territorialement, il a proposé de trop rares séquences et n'a pas été dangereux. Il a d'ailleurs fallu un corner un peu brouillon pour que le jeune De Neve ne réduise le score. La faible production offensive n'inquiète pour l'instant pas Edward Still "parce que notre attention n'est pas portée là-dessus pour le moment. On sait les profils dont on dispose aujourd'hui (NdlR : c'est Tchatchoua qui a dû jouer en pointe en attendant l'arrivée d'un véritable attaquant) donc on travaille avec ceux-là et on vise autre chose. On doit avoir eu environ 80 % de possession et on a vu que Seraing est très à l'aise en phase défensive. Face à une telle organisation, il faut être au top. Or, l'objectif de ce match n'était pas d'être au top - on le sera en temps voulu -, donc on ne s'en fait pas trop."

Dimanche, les Zèbres prendront la route pour six jours de stage à Garderen (Pays-Bas). "On voudra aller plus loin dans les automatismes de jeu. Sans ballon, on doit être certain de la qualité de notre organisation, de notre pressing, de notre gestion des transitions, de notre bloc… Et on veut aussi vraiment commencer à se focaliser sur le dernier tiers du terrain."

Il va être doucement temps.

Charleroi : Koffi (46e Patron) ; Knezevic (74e Dalle Molle), Wasinski (74e Denuit), Kayembe (74e Lokembo) ; Muland (46e Bessilé), Ilaimaharitra (74e Monticelli), Zorgane (63e Zaroury), Mbenza (74e Rousseau) ; Heymans (63e Morioka), Gholizadeh (74e Petkevicius), Tchatchoua (74e De Neve).

Seraing : Dietsch (46e Galje) ; Tshibuabua (63e Spago), Opare (46e D'Onofrio), Solheid (63e Tremoulet) ; Conceicao (63e Detienne), Sissoko (63e Renzulli), Guillaume (74e Nadrani), Poaty (46e Kilota) ; Lepoint (63e Mansoni), Bernier (63e Serwy), Marius.

Avertissements : Knezevic, Heymans.

Les buts : 1re Guillaume (0-1), 38e Marius (0-2), 79e De Neve (1-2).